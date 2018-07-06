Более 600 свадеб сыграют в День семьи, любви и верности на Дону

Более 600 свадеб сыграют в Ростовской области 8 июля — в День семьи, любви и верности. Согласно информации из официальных источников, в донской столице зарегистрируют брак 250 пар, 58 из них — в городском (Кировском) ЗАГСе. Праздник «День семьи, любви и верности» проводится в России с 2008 года. Популярной традицией стало заключение браков в этот день. Многие ЗАГСы 8 июля продлевают часы работы и отказываются регистрировать разводы. Напомним, 8 июля — день святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и супружеской верности.