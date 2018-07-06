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Бесплатные тренировки можно посетить в Одинцовском спортивном парке
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Бесплатные тренировки можно посетить в Одинцовском спортивном парке 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Так, дети учатся выносливости и развивают свои физические способности, а пенсионеры создали свою группу по скандинавской ходьбе.
В парке любой сможет найти занятие по душе. Физическая подготовка, бег, скандинавская ходьба — все это бесплатно и на свежем воздухе. Десятки любителей спорта приходят на тренировки. Дети здесь развивают силу, выносливость, гибкость и координацию. А самые упорные ребята смогут попасть в детско-юношескую школу Олимпийского резерва.
Источник фото: телеканал «360»
«Очень важно ребенку показать, что есть спорт, что есть не только, допустим, как у нас сейчас, да, гаджеты, планшеты, вот эта вот гадость вся. Я очень против этого всего. А нужно показать, что есть другая жизнь», — рассказала тренер.
Расписание тренировок можно найти на сайте Одинцовского спортивного парка.
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