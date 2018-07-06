Акцию «Наша семья, наш футбол» поддержали сотрудники ОМВД России по Лотошинскому району

В преддверии празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности полицейские ОМВД России по Лотошинскому району присоединились к акции «Наша семья, наш футбол».

Акция направлена на пропаганду семейных ценностей и повышение престижа службы в органах внутренних дел. Старший сержант полиции Юрий Колдин служит полицейским водителем патрульно-постовой службы ОМВД России по Лотошинскому району с 2008 года. Обеспечение охраны общественного порядка на улицах города он сочетает с игрой в футбол. Дружная семья Колдиных воспитывает двух замечательных детей, родители активно занимаются физкультурой и спортом и на своем примере прививают детям любовь к спорту. Семья Колдиных внимательно следит за проходящим в России чемпионатом мира по футболу и болеет за нашу сборную.