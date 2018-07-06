В Серебряных Прудах полицейские присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол» 

В семье полицейских, в которой папа — заместитель командира патрульно постовой службы ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды младший лейтенант полиции Сергей Бочаров, а мама — специалист по связям со СМИ и общественностью Алёна Постникова подрастает 5-летний сын Артём. Глава семьи с детства занимается футболом. Сергей выступал за футбольную команду Серебряные Пруды в первенстве Московской области, увлечение не оставил и в свободное от службы время выходит на поле. Свою любовь к спорту он передал сыну. Артём занимается на секции футбола в детской юношеской спортивной школе и добивается хороших результатов. В преддверии Дня семьи, любви и верности семья Бочаровых желает добиваться побед и в спорте, и в жизни, а также поздравляет сборную России по футболу с достижениями на чемпионате мира.