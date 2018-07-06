Ещё
В Серебряных Прудах полицейские присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Серебряных Прудах полицейские присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
В семье полицейских, в которой папа — заместитель командира патрульно постовой службы ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды младший лейтенант полиции Сергей Бочаров, а мама — специалист по связям со СМИ и общественностью Алёна Постникова подрастает 5-летний сын Артём. Глава семьи с детства занимается футболом. Сергей выступал за футбольную команду Серебряные Пруды в первенстве Московской области, увлечение не оставил и в свободное от службы время выходит на поле. Свою любовь к спорту он передал сыну. Артём занимается на секции футбола в детской юношеской спортивной школе и добивается хороших результатов. В преддверии Дня семьи, любви и верности семья Бочаровых желает добиваться побед и в спорте, и в жизни, а также поздравляет сборную России по футболу с достижениями на чемпионате мира.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Можайском городском округе полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» Полицейские семьи из Михайловки Приморского края провели тренировку на футбольном поле В преддверии Дня семьи, любви и верности томские полицейские провели спортивный праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители подняли на перехват32
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве64
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии77
Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»47
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа254
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение