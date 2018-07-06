В Можайском городском округе полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Сотрудники ОМВД России по г.о. Можайск присоединились к акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Целью мероприятия является пропаганда семейных ценностей, повышение престижа службы в органах внутренних дел. Начальник отдела дознания майор полиции Лариса Панова вместе со своей дружной семьей активно участвует в культурно-спортивных мероприятиях. Ее семья увлечена футболом, младший сын Иван занимается футболом с 4-х лет, в настоящее время он обучается в Академии Локомотив в г. Москва. Иван участвует с командой в турнирах России, Международных турнирах. В этом году Иван со своей футбольной командой посетили Германию, Литву, Турцию, где заняли 1 места. Девиз семьи Пановых: «Дышим футболом, живем футболом».