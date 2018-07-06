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Библиотека № 129 района Марьино поделилась планами на июль
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Библиотека № 129 района Марьино поделилась планами на июль 

Управа района Марьино 43 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
Библиотека №129, расположенная на улице Перерва, поделилась планами на июль. Читателей ждут: семидневный тренинг по раскрытию и усилению голоса, концерт классической музыки (гитара + домра), практический семинар по ЗОЖ — питанию без диет, игры: «Мафия», «Цитадели», открытые занятия по интерактивной математике для детей.
Подробный анонс в официальной группе учреждения культуры по адресу: vk.com/lib_uvao_129.
Дополнительная информация о работе учреждения по телефону: 8 (495) 345-21-01 (звонить в часы работы библиотеки с 12.00 до 22.00, в воскресенье до 20.00).
(ап)
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