Ещё
В Тимирязевке появился на свет бычок Абитуриент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тимирязевке появился на свет бычок Абитуриент 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре развития животноводства при Тимирязевской академии родился бычок Абитуриент черно-пестрой породы. Спустя несколько минут теленок встал на ноги и первый раз в своей жизни выпил два литра молозива. Об этом рассказала представитель вуза Ирина Батуева.
— Первые три дня Абитуриент будет пить только материнское молоко, а потом ему дадут вволю воды и предстартовый комбикорм, — поделилась Батуева.
Сейчас Абитуриент обитает в индивидуальной клетке с самоочищающимися полами, которая обеспечивает профилактику заболеваний конечностей и респираторной системы. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Захвативший заложников в «Дикси» на Большой Академической мужчина взят под стражу Ленинградский проспект украсят ко дню Петра и Февронии В Высшей школе печати и медиаиндустрии на Прянишникова проведут олимпиаду «Искусство графики»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители подняли на перехват33
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве64
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии77
Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»49
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа254
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение