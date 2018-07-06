В Тимирязевке появился на свет бычок Абитуриент

В центре развития животноводства при Тимирязевской академии родился бычок Абитуриент черно-пестрой породы. Спустя несколько минут теленок встал на ноги и первый раз в своей жизни выпил два литра молозива. Об этом рассказала представитель вуза Ирина Батуева

— Первые три дня Абитуриент будет пить только материнское молоко, а потом ему дадут вволю воды и предстартовый комбикорм, — поделилась Батуева.

Сейчас Абитуриент обитает в индивидуальной клетке с самоочищающимися полами, которая обеспечивает профилактику заболеваний конечностей и респираторной системы. (мю)