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Парад близнецов, фестиваль колясок и большое семейное шествие пройдут в Вологде в День семьи, любви и верности
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Парад близнецов, фестиваль колясок и большое семейное шествие пройдут в Вологде в День семьи, любви и верности 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Большой семейный фестиваль пройдет 8 июля в Кремлевском парке. Вологжан ждут семейное шествие, парад близнецов, фестиваль колясок и большая городская игротека с призами и подарками. Праздник стартует в 10.00 и продлится до вечера.
Колонна для праздничного шествия стартует в 10.30 на улице Сергей Орлова. В ее составе пройдут около 120 участников, которые уже зарегистрировались на парад. Это мамы с колясками; около 50 семей, среди которых есть и многодетные; 10 семей, в которых подрастают близнецы, а также 9 семей, которые идут рука об руку более полувека. Присоединиться к параду могут все желающие. Колонна пройдет к Кремлевской площади, где состоится чествование семей-долгожителей.
Продолжится семейный праздник в Кремлевском саду. Там состоится фестиваль колясок, в котором примут участие более 50 семей.
«Я очень люблю такие мероприятия, они объединяют всю семью общим трудом, общей идеей. Мы делаем это все для детей, и потом ребенок будет смотреть фотографии, вспоминать, и мы будем вспоминать. У нас родилась идея оформить коляску в виде Синей птицы — она является символом мечты, ее воплощения. Хотелось бы, чтобы наши дети умели мечтать, превращать свои мечты в цели и идти к ним», — говорит вологжанка, участница фестиваля колясок Евгения Рогова.
Также на площади пройдет показ мод под названием «Декретные материалы». Дефиле представят мамы, которые ждут малышей. На территории парка будут работать спортивные, игровые и творческие площадки, большой городок проекта «Город детства», а также площадка, посвященная семейным традициям. Там пройдут традиционные игры, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и созданию генеалогического древа. Посетителей праздника ждет розыгрыш призов и награждение самых ярких участников объединенного парада семей.
«У нас есть три номинации, в которых можно принять участие и получить приз. «Самая креативная семья», у которой будет самый интересный общий образ. «Семья с девизом» — уже сейчас семьи готовят свои кричалки. И «Семья-шедевр», которая выделится чем-то особенным. Все семьи, которые придут на праздник, получат на стойке регистрации купон для наклеек, которые будут выдаваться на площадках с активностями. А затем состоится розыгрыш призов», — прокомментировала директор Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.
Организаторами праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, выступают Администрация города Вологды, Молодежный центр «ГОР. СОМ 35», клуб «Счастливая семья», а также активисты ОНФ.
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