В центре «Мои документы» Щукина оказывают услуги для всей семьи

Ко Дню семьи, любви и верности столичные центры «Мои документы» напоминают москвичам об актуальных услугах для всей семьи.

Екатерина Репина. — Посетители могут оформить документы «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Перемена имени», «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Оформление наследства», оформить социальную карту москвича, материнский капитал, ежемесячную выплату на рождение/усыновление первого и второго ребенка. Также можно назначить пособие молодым семьям в связи с рождением ребенка и пособия детям и беременным женам военнослужащих, оформить резидентное парковочное разрешение, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

В столичные центры «Мои документы» можно приходить всей семьей: здесь обустроены детские уголки и комнаты для матери и ребенка, проводятся компьютерные курсы, выставки и мастер-классы.

Напомним, центр «Мои документы» района Щукино находится по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 15. Он работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. (ео)