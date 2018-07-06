К начальнику управления дорог «Енисей» пришла ФСБ

Глава профсоюзов дорожных работников края Виктор Медведев рассказал депутатам, что большинство заказов на ремонт дорог уходит новосибирским компаниям.

«Ачинское и Балахтинское ДРСУ отстраняют от ремонта дорог по «неописуемым причинам». Кроме того, по словам профсоюзного лидера, на торги выставлены контракты сроком на 5 лет, тем самым предприятие лишается средств на ближайшее будущее. Если краевые власти не поддержат местные ДРСУ, то они вынуждены будут закрыться», — констатировал Виктор Медведев.

Напомним, что 2 года назад краевые дорожники уже обращали внимание на то, что большинство контрактов выигрывают новосибирские фирмы. Поддержал краевых дорожников и. о. губернатора Александр Усс . Глава региона сказал, что федеральные чиновники могут ударить по рукам тем, кто вместо «честных торгов» устраивает «игры в рулетку».

Уже на следующий день после сессии в офис к руководителю ФКУ Упрдор «Енисей» Аникину, он является заказчиком в закупках, пришли сотрудники ФСБ

Всё происходящее в ведомстве называют «публичным давлением» и призывом нарушить закон о закупках, чтобы решения были вынесены в пользу определенных предприятий.