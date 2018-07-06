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К начальнику управления дорог «Енисей» пришла ФСБ
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К начальнику управления дорог «Енисей» пришла ФСБ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Глава профсоюзов дорожных работников края Виктор Медведев рассказал депутатам, что большинство заказов на ремонт дорог уходит новосибирским компаниям.
«Ачинское и Балахтинское ДРСУ отстраняют от ремонта дорог по «неописуемым причинам». Кроме того, по словам профсоюзного лидера, на торги выставлены контракты сроком на 5 лет, тем самым предприятие лишается средств на ближайшее будущее. Если краевые власти не поддержат местные ДРСУ, то они вынуждены будут закрыться», — констатировал Виктор Медведев.
Напомним, что 2 года назад краевые дорожники уже обращали внимание на то, что большинство контрактов выигрывают новосибирские фирмы. Поддержал краевых дорожников и. о. губернатора Александр Усс. Глава региона сказал, что федеральные чиновники могут ударить по рукам тем, кто вместо «честных торгов» устраивает «игры в рулетку».
Уже на следующий день после сессии в офис к руководителю ФКУ Упрдор «Енисей» Аникину, он является заказчиком в закупках, пришли сотрудники ФСБ.
Всё происходящее в ведомстве называют «публичным давлением» и призывом нарушить закон о закупках, чтобы решения были вынесены в пользу определенных предприятий.
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