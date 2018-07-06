Городские библиотеки Твери открыли летние читальные залы

Среди городских библиотек Твери стало доброй традицией устраивать летние читальные залы для детей и взрослых на свежем воздухе. Устроившись поудобнее, любой посетитель (в том числе, не имеющий читательского билета) может полистать журналы, газеты или насладиться художественной литературой.

Маленькие любители книг смогут не только прочитать новую книжку и узнать историю какого-либо героя, но и нарисовать его, слепить, сделать аппликацию. Кроме того, при библиотеках действует также система «открытой библиотеки», т.е. есть полка книг, которые можно забрать себе домой безвозмездно, обменяв на другие.

Летние читальные залы работают по адресам:

Детская библиотека (ул. Богданова, д.22, корп.1 /58-19-01) — читальный зал будет работать: 12,19, 26 июля с 11:00 до 16:00;

Библиотека семейного чтения им. Б. Н. Полевого (Пролетарская наб., д. 5 /44-05-32) — читальный зал будет работать: 10, 24 июля в 14.00;

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (Мигаловская наб., д. 4 /44-88-42) — читальный зал будет работать: 12 июля в 12.00.

Вход свободный.