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«Наша семья, наш футбол» в ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области
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«Наша семья, наш футбол» в ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Полицейские г.о. Руза приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности и направленной на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа службы в органах внутренних дел.
Майор полиции Сергей Вирченко проходит службу участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Рузскому городскому округу с 2007 года. Регулярно представляет районный отдел МВД на соревнованиях по двоеборью и мини-футболу. Входит в сборную ГУ МВД России по Московской области по футболу. В ее составе он принимал участие в Первенстве РФ среди сотрудников полиции в городе Крымске в 2011 году, где было завоевано 7-е место среди всех регионов страны. Сергей Владимирович не только увлеченно играет в футбол и является заядлым болельщиком этого вида спорта, но и активно приобщает к нему членов своей семьи — супругу, дочку и сына. Дружная семья посещает разные спортивные соревнования и делает памятные фотографии.
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