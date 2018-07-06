Полицейские семьи из Михайловки Приморского края провели тренировку на футбольном поле

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники полиции из отдела МВД России по Михайловскому району присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол».

На поле главного стадиона села Михайловка вышли две семьи — семья Лёвкиных (оперуполномоченный отдела уголовного розыска Алексей Лёвкин со своим сыном Кириллом) и семья Симонтовских (заместитель начальника отдела уголовного розыска Денис Симонтовский, его супруга — инспектор группы административного законодательства Наталья Симонтовская и дочь Виктория). Поддержал спортивные семьи и поиграл с ними в футбол начальник отделения по работе с личным составом Роман Луканин.

Несмотря на напряженный график, семьи Лёвкиных и Симонтовских находят время для совместного отдыха, который часто они проводят на спортивных площадках. Семьи ведут активный образ жизни и прививают любовь к спорту своим детям, а также принимают активное участие в соревнованиях, проводимых в отделе полиции и в районе.

Дети спортивных полицейских профессионально занимаются тхэквондо, Кирилл имеет коричневый пояс, а Виктория красный. К тому же Кирилл является рьяным болельщиком и любителем футбола, может очень много рассказать об известных футболистах и о самой игре.

Совместная семейная игра в футбол зарядила юных спортсменов и их родителей положительными эмоциями на весь день.