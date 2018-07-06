Где отдыхают Ким Кардашьян и Канье Уэст?

Знаменитости в Америке продолжают праздновать национальный праздник — День независимости. Многие звезды затянувшийся уикенд решили отметить, отправившись на отдых со своими семьями.

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Как и Ким Кардашьян (37), которая вместе с мужем и детьми улетела в Айдахо. Там телезвезда играла в теннис, спускалась по реке, в общем наслаждалась природой.

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Для отдыха Ким и Канье сняли дом за почти 2 млн долларов. Это место, кстати, очень популярно среди звезд: в пригород Айдахо часто ездят Адам Левин (39) с семьей, Гарри Стайлс (24) и другие.

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