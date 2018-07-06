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Где отдыхают Ким Кардашьян и Канье Уэст?
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Где отдыхают Ким Кардашьян и Канье Уэст? 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Знаменитости в Америке продолжают праздновать национальный праздник — День независимости. Многие звезды затянувшийся уикенд решили отметить, отправившись на отдых со своими семьями.
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Как и Ким Кардашьян (37), которая вместе с мужем и детьми улетела в Айдахо. Там телезвезда играла в теннис, спускалась по реке, в общем наслаждалась природой.
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Для отдыха Ким и Канье сняли дом за почти 2 млн долларов. Это место, кстати, очень популярно среди звезд: в пригород Айдахо часто ездят Адам Левин (39) с семьей, Гарри Стайлс (24) и другие.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-otdyhayut-kim-kardashyan-i-kane-uest/
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