Госуслуги для семьи: какие документы можно оформить в офисах «Мои документы»

Ко Дню семьи, любви и верности центры «Мои документы» напоминают об услугах, актуальных для каждой семьи.

В центрах госуслуг можно получить документы одним пакетом при перемене имени, рождении ребенка, смене места жительства, приобретении жилья, оформлении наследства. Туда же стоит обращаться многодетным семьям.

Льготники могут оформить там социальную карту москвича, родители — ежемесячную выплату на рождение или усыновление первого и второго ребенка, а также материнский капитал.

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Молодые семьи, а также беременные жены военнослужащих могут обратиться за назначением пособия в связи с рождением ребенка. А еще в офисах «Мои документы» оформляют резидентные парковочные разрешения.

В центры гоcуслуг можно приходить всей семьей. Здесь оборудованы детские уголки и комнаты для матери и ребенка, проводятся компьютерные курсы, выставки и мастер-классы. Например, в офисе района Орехово-Борисово Северное весь июль будет проходить выставка детских рисунков «Моя семья», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Что еще интересного ждет посетителей, можно посмотреть на сайте.

Центры госуслуг «Мои документы» открыты в каждом районе города. Они работают с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы в центре и на юго-западе столицы — с 10:00 до 22:00.