В России расширят использование программы материнского капитала

ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости . Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в рамках программы «Десятилетие детства» будет расширен пакет материальных гарантий, до 2020 года усовершенствуются механизмы поддержки семей.

"Для родителей появление ребенка — это не только большая радость, но и безусловная ответственность, в том числе и финансовая ответственность. Сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контакта, расширим использование программы материнского капитала", — сказал Медведев на совещании о плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Премьер также добавил, что один из главных вопросов, который волнует большинство семей, — это жилье. «Эту проблему будем стараться помогать решить, прежде всего, многодетным семьям, чтоб они могли приобрести в ипотеку новую квартиру или дом, понижены на настоящий момент ставки в 6%», — добавил премьер-министр.