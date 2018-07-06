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В России расширят использование программы материнского капитала
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В России расширят использование программы материнского капитала 

РИА Новости 3 часа назад
ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в рамках программы «Десятилетие детства» будет расширен пакет материальных гарантий, до 2020 года усовершенствуются механизмы поддержки семей.
"Для родителей появление ребенка — это не только большая радость, но и безусловная ответственность, в том числе и финансовая ответственность. Сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контакта, расширим использование программы материнского капитала", — сказал Медведев на совещании о плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Премьер также добавил, что один из главных вопросов, который волнует большинство семей, — это жилье. «Эту проблему будем стараться помогать решить, прежде всего, многодетным семьям, чтоб они могли приобрести в ипотеку новую квартиру или дом, понижены на настоящий момент ставки в 6%», — добавил премьер-министр.
Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
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