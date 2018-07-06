Андрей Травников принял участие в областном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности 

«Семья — это основа всего. Это одновременно путеводная звезда и надежная опора в нашей жизни. Именно ради семьи мы стараемся достичь высот в профессии, и в общественной деятельности. Спасибо всем семьям, собравшимся в этом зале, которые своим примером демонстрируют эту основу, ответственность по отношению друг к другу, любовь и верность», — отметил глава региона.
Главным событием торжества стало вручение десяти супружеским парам медали «За любовь и верность». Всего в 2018 году Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Новосибирской области принято решение о награждении медалью «За любовь и верность» 47 супружеских пар.
Комплекты наград для супружеских пар, не участвующих в церемонии в Новосибирске, передаются в муниципальные районы и городские округа, и вручаются в торжественной обстановке в ходе праздничных мероприятий 8 июля в День семьи, любви и верности на соответствующих территориях главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.
Общее количество награжденных в нашем регионе супружеских пар (с учетом 2018 года) составит 377 пар. Эта не государственная награда, поэтому она не предполагает никаких льгот и является общественной формой поощрения крепких, счастливых семей.
Справка. Празднование Дня семьи, любви и верности приурочено ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.
День семьи учрежден Фондом социально-культурных инициатив (г. Москва) в 2008 году в целях возрождения семейных традиций и признания важности ответственного супружества. Оргкомитет празднования в России возглавляет президент Фонда Светлана Медведева. Главные праздничные мероприятия всероссийских торжеств ежегодно проходят в г. Муроме. Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка, самый известный и распространенный цветок в России.