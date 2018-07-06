Андрей Травников принял участие в областном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности

«Семья — это основа всего. Это одновременно путеводная звезда и надежная опора в нашей жизни. Именно ради семьи мы стараемся достичь высот в профессии, и в общественной деятельности. Спасибо всем семьям, собравшимся в этом зале, которые своим примером демонстрируют эту основу, ответственность по отношению друг к другу, любовь и верность», — отметил глава региона.

Главным событием торжества стало вручение десяти супружеским парам медали «За любовь и верность». Всего в 2018 году Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Новосибирской области принято решение о награждении медалью «За любовь и верность» 47 супружеских пар.

Комплекты наград для супружеских пар, не участвующих в церемонии в Новосибирске , передаются в муниципальные районы и городские округа, и вручаются в торжественной обстановке в ходе праздничных мероприятий 8 июля в День семьи, любви и верности на соответствующих территориях главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Общее количество награжденных в нашем регионе супружеских пар (с учетом 2018 года) составит 377 пар. Эта не государственная награда, поэтому она не предполагает никаких льгот и является общественной формой поощрения крепких, счастливых семей.

Справка. Празднование Дня семьи, любви и верности приурочено ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме . В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.