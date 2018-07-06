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Медведев пообещал новые механизмы поддержки семей с детьми
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Медведев пообещал новые механизмы поддержки семей с детьми 

ТАСС 26 минут назад
ГОРКИ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что до 2020 года правительство усовершенствует механизмы поддержки семей с детьми, расширит использование материнского капитала. Кроме того, для детей и многодетных семей появятся бесплатные кружки и секции.
"Сотни тысяч семей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе так называемого социального контракта, расширим использование программы материнского капитала", — сообщил председатель правительства на совещании по плану основных мероприятий Десятилетия детства.
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