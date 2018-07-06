Летние чтения прошли в библиотеке №160

Праздник «Лето с книгой» в честь Дня семьи, любви и верности состоялся в библиотеке №160 в четверг, 5 июля.

Валерия Роньшина. Посетителям в развлекательной форме рассказали об истории семейных обычаев народов мира. Затем работники библиотеки провели чтения двух известных детских авторов: Андрея Усачева

‒Наш праздник понравился и взрослым, и детям, ‒ поделилась впечатлениями заместитель заведующей библиотекой Юлия Бабичева, ‒ Родители очень любят Андрея Усачева, который разжигает костер любопытства даже в детишках, которые не хотят читать книги. А дети, проникнувшись светлой историей Петра и Февроньи, рассказали нам свои мудрые и не по годам взрослые рассуждения о любви и семье.

А еще 7 и 8 июля в библиотеке пройдет акция «Ромашковое поле», в которой может поучаствовать любой желающий. Подробности акции можно узнать на сайте библиотек Южного округа.

Фото предоставила Юлия Бабичева