В Башкирии объявили «Дни без разводов»

За сохранение семей в Башкирии взялись всерьёз

Развестись в ближайшие дни в Башкирии будет непросто. Во всех отделах ЗАГСа республики пройдёт «День без разводов». Акцию приурочили к празднованию российского Дня святого Валентина — 8 июля в стране отметят День Семьи, Любви и Верности.

По задумке организаторов супруги, подающие заявление о расторжении брака, будут проходить через медиаторов. Это специально обученные люди, которые проведут с ними примиряющие беседы.

— Беседы направлены на сохранение стабильности семейных отношений и повышение статуса семьи, — сообщили в Госкомитете по делам юстиции Башкирии.