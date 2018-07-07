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В Башкирии объявили «Дни без разводов»
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Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены

В Башкирии объявили «Дни без разводов» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
За сохранение семей в Башкирии взялись всерьёз
Развестись в ближайшие дни в Башкирии будет непросто. Во всех отделах ЗАГСа республики пройдёт «День без разводов». Акцию приурочили к празднованию российского Дня святого Валентина — 8 июля в стране отметят День Семьи, Любви и Верности.
По задумке организаторов супруги, подающие заявление о расторжении брака, будут проходить через медиаторов. Это специально обученные люди, которые проведут с ними примиряющие беседы.
— Беседы направлены на сохранение стабильности семейных отношений и повышение статуса семьи, — сообщили в Госкомитете по делам юстиции Башкирии.
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