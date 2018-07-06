Ирина Яровая: мы должны реализовать «майские указы» в вопросах защиты граждан при строительстве жилья

Ирина Яровая. «Задачи, которые поставлены [Президентом] в „майских указах“, в том числе, по надлежащей законодательной защите граждан от любых злоупотреблений и манипуляций в сфере коммерческой застройки и долевого строительства — это вопросы, которые предстоит пристально решать именно нам», — заявила в своем выступлении на заседании Президиума заместитель Председателя Государственной Думы

По ее словам, «обсуждая такую форму застройки, как [жилищно-строительный] кооператив, мы должны подумать над тем, насколько сегодня актуальна такая форма, насколько защищены наши граждане». «Предложения, сформированные Президентом о том, чтобы выйти на принципиально другие подходы в строительстве жилья, оправданы», — подчеркнула Ирина Яровая, добавив, что главное — защитить людей от любых форм манипуляций и мошенничества при жилищном строительстве.

Дискуссии, которые проходят в рамках Совета Законодателей, как отметила заместитель Председателя ГД, позволяют находить законодательные решения с учетом мнений и предложений регионов.

«Инициативы регионов приобрели совершенно другое звучание. Они позволяют нам с вами еще до внесения инициативы на экспертном уровне достигать договоренностей наиболее квалифицированно, содержательно, а — главное — в интересах жителей регионов находить решения, которые в дальнейшем становятся законами», — сказала Ирина Яровая.

Она также сообщила, что направила обращение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву , в котором представлены предложения депутатов по вопросу предоставления ипотеки многодетным семьям на льготных условиях.

«Решение по ипотеке по семьям, где рождается второй-третий ребенок — это совершенно новая жизненная перспектива для многих семей. И Государственная Дума сегодня актуализирует вопрос о том, чтобы доработать постановление Правительства с тем, чтобы более четко были прописаны параметры процедуры обращения семей. Потому что это социальная гарантия», — заявила заместитель Председателя ГД. Она добавила, что такие нормы можно распространить также на семьи, в которых родился четвертый ребенок.

Как рассказала Председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская , сейчас ведется работа над законопроектом, регулирующим деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов.

«Сейчас [действуют] совершенно уродливые формы, связанные с тем, что банкротится очередной застройщик. Он, для того, чтобы решить свою проблему, придумывает кооператив, чтобы распределить свои долги на людей, которые не в состоянии иногда заплатить деньги», — сказала депутат.

«Мы над законопроектом работаем. И давайте начнем с того, что сделаем социальные кооперативы и поможем нашей стране вытащить из очереди [на жилье] достаточно большое количество граждан», — резюмировала Галина Хованская.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров в своем выступлении также выразил сожаление в связи с тем, что после принятия закона, защищающего права участников долевого строительства, мошенники пытаются использовать для обмана людей кооперативы.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывалось 2134 проблемных объекта, на июль 2017 года более 200 тысяч семей «обманутых дольщиков» потеряли 50 млрд рублей. Для решения проблемы Государственная Дума 21 июня 2018 года приняла закон о переходе на новую систему финансирования строительства жилья. Документ был подписан Президентом РФ 1 июля.