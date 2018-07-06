Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности 

В России праздник отмечается ежегодно 8 июля, в память святых Петра и Февронии Муромских. Они считаются покровителями брака. Глава региона подчеркнул, что этот праздник обращается к вечным ценностям: «Семья — это надежная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, любви, залог развития и процветания Самарской области и всей России. Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций».
Руководитель области также отметил, что по инициативе президента Владимира Путина в стране стартовала программа «Десятилетие детства». Действуют новые механизмы, стимулирующие рождаемость. Поддержка семей вышла на новый качественный уровень. Что касается Самарской области, то здесь была создана одна из самых эффективных в России служб семьи. И этот опыт готовы перенимать другие регионы.