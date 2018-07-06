Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности 

ТРК Губерния: последние новости

Золотая свадьба в крепкой семье: инженеры Лекомцевы празднуют полвека вместе

Самарцы поделились кровью накануне Дня семьи, любви и верности

Самые яркие моменты ЧМ по футболу разных времён появились на фасадах домов в Самаре