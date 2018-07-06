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В Омске наградили лучшие семьи региона
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В Омске наградили лучшие семьи региона 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В органном зале омской филармонии состоялось очередное награждение губернаторской премией «Семья года». Впервые в этом году лучшие семьи региона получили по 100 тыс. руб. (до этого премия составляла 70 тыс.).
В 2018 году размер премии «Семья года» по распоряжению главы региона Александра Буркова увеличен с 70 до 100 тысяч рублей, в такой сумме награда вручается впервые. 10 победителей в разных номинациях получили эту сумму.
Там же были вручены медали «За любовь и верность». Она присуждается супругам, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, а также воспитавшим детей достойными членами общества и прожившим в браке не менее 25 лет. Её получили супруги Просветовы и Хмелёвы из Омска, семьи Зайченко из Исилькульского района, Гвоздик (Русско-Полянский район) и Филоновых из Марьяновского района.
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