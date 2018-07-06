В Госдуме поднимут вопрос доработки постановления о снижении ипотечной ставки для многодетных семей 

В Госдуме планируется вновь поднять вопрос о доработке постановления правительства о снижении ипотечной ставки для многодетных семей, указав, что такая льгота должна предоставляться семьям при рождении второго и последующих детей. Об этом в ходе заседания президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании сообщила заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.
«Решение по ипотеке, по семьям в которых рождается второй, третий ребенок — это совершенно новая, жизненная перспектива для многих семей и Государственная Дума сегодня актуализирует вопрос о том, чтобы доработать постановление правительства (о снижении ипотечной ставки до 6% — прим. Агентства «Москва») с тем, чтобы более четко были прописаны параметры процедуры обращений семей», — сказала И. Яровая.
Она отметила, что изменения коснутся социальных гарантий.
И. Яровая добавила, что направила обращение председателю правительства РФ, где сформированы вопросы, подлежащие решению, в том числе и по многодетным семьям, где рожден четвертый ребенок.
7 мая президент России Владимир Путин в ходе своей «прямой линии» поручил изменить постановление правительства РФ о снижении с 13% до 6% ипотечной ставки для многодетных семей, указав, что такая льгота должна предоставляться семьям при рождении второго и последующих детей.