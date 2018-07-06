Зинаида Драгункина поздравила москвичей и зеленоградцев с Днем семьи, любви и верности

Как отметила сенатор, это один из самых светлых и добрых праздников, посвященных нашим традиционным семейным ценностям. «Семья — главная опора в жизни каждого человека и в жизни всей страны. Праздник, отмечаемый в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, стал символом семейного счастья, преданности и крепкого союза двух любящих сердец», — сказала она.

Зинаида Драгункина подчеркнула, что защита интересов семьи и детей — приоритетная задача государства и общества. «Сегодня в Москве многое делается для поддержки семьи, материнства и детства. Растет число браков, рождается все больше детей. Это соответствует стартовавшему с этого года по Указу главы государства Десятилетию детства в России , продолжающему Национальную стратегию действий в интересах детей».

«Когда рождаются дети — это очень хорошо, прекрасно. Пусть в ваших семьях царят мир, уют, любовь и взаимопонимание», — сказала парламентарий.