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Зинаида Драгункина поздравила москвичей и зеленоградцев с Днем семьи, любви и верности
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Зинаида Драгункина поздравила москвичей и зеленоградцев с Днем семьи, любви и верности 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в СФ Зинаида Драгункина тепло поздравила жителей Москвы и Зеленограда с Днем семьи, любви и верности.
Как отметила сенатор, это один из самых светлых и добрых праздников, посвященных нашим традиционным семейным ценностям. «Семья — главная опора в жизни каждого человека и в жизни всей страны. Праздник, отмечаемый в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, стал символом семейного счастья, преданности и крепкого союза двух любящих сердец», — сказала она.
Зинаида Драгункина подчеркнула, что защита интересов семьи и детей — приоритетная задача государства и общества. «Сегодня в Москве многое делается для поддержки семьи, материнства и детства. Растет число браков, рождается все больше детей. Это соответствует стартовавшему с этого года по Указу главы государства Десятилетию детства в России, продолжающему Национальную стратегию действий в интересах детей».
«Когда рождаются дети — это очень хорошо, прекрасно. Пусть в ваших семьях царят мир, уют, любовь и взаимопонимание», — сказала парламентарий.
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