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Демографию России решили поправить деньгами
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Демографию России решили поправить деньгами 

360tv.ru 2 часа назад
Правительство России планирует направить 3,8 триллиона рублей на национальный проект по демографии. Проект рассчитан на срок до 2024 года, рассказала вице‐премьер Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания.
«Проект «Демография» состоит из пяти частей. Пока предлагается направить на этот проект 3,8 триллиона рублей, и в основном это средства федерального бюджета. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат», — сказала Голикова в ходе селекторного совещания 6 июля.
Несмотря на принятый трехлетний бюджет, финансирование национальных проектов будет рассчитывается на ближайшие шесть лет. Голикова при этом заметила, что цифры по объему финансирования пока предварительные и могут быть скорректированы.
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев поддержал ввод дополнительных льгот для молодых семей. Послабления для молодежи должны выправить социальную и демографическую ситуацию в России, считает сенатор.
«Давая льготы высококвалифицированным кадрам, да еще и молодым, мы решаем сразу две проблемы — экономический рывок и повышение рождаемости. А для нас первостепенная задача — обеспечить регионы квалифицированными кадрами», — заметил Васильев.
Сенатор Валерий Васильев предложил выделять дополнительные квадратные метры жилья на каждого родившегося ребенка. Он считает, что в стране есть возможность выделять бесплатно, например, пять квадратных метров за рождение второго и третьего ребенка. Вкупе с детскими деньгами это существенная льгота, уверен Васильев.
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