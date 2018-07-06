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В День семьи, любви и верности в Псковской области будут дарить ромашки
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В День семьи, любви и верности в Псковской области будут дарить ромашки 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в День семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе администрации региона. Всероссийский праздник отмечают в воскресенье, 8 июля, он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Главный символ праздника — ромашка.
В этот день в храмах региона пройдут торжественные богослужения.
В Дно, Невеле, Себеже и других районных центрах состоятся концертные программы. Народным гуляньем отметят праздник жители села Гришково Красногородского района. В Опочке будет проходить парад колясок. В Новоржеве — волонтерская акция «Подари ромашки в День семьи, любви и верности», а в Острове — игровая программа «Ромашковое поле».
Во многих населенных пунктах пройдут тематические выставки и церемонии награждения выдающихся семей.
В Пскове состоится праздничная интерактивная программа. Кроме того, жителей и гостей областного центра приглашают в этот день на бесплатную экскурсию «Быт, культура, традиции семьи средневекового Пскова».
Напомним, что впервые всероссийский праздник День семьи, любви и верности прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.
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