В День семьи, любви и верности в Псковской области будут дарить ромашки

Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в День семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе администрации региона. Всероссийский праздник отмечают в воскресенье, 8 июля, он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Главный символ праздника — ромашка.

В этот день в храмах региона пройдут торжественные богослужения.

В Дно, Невеле, Себеже и других районных центрах состоятся концертные программы. Народным гуляньем отметят праздник жители села Гришково Красногородского района. В Опочке будет проходить парад колясок. В Новоржеве — волонтерская акция «Подари ромашки в День семьи, любви и верности», а в Острове — игровая программа «Ромашковое поле».

Во многих населенных пунктах пройдут тематические выставки и церемонии награждения выдающихся семей.

Пскове состоится праздничная интерактивная программа. Кроме того, жителей и гостей областного центра приглашают в этот день на бесплатную экскурсию «Быт, культура, традиции семьи средневекового Пскова».