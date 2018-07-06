Плетнёва: Маткапитал не мешает банкам, а помогает!

В эфире НСН глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей назвала необоснованным обращение Ассоциации российских банков к мэру Москвы

Материнский капитал затрудняет снижение ипотечной ставки, и многим семьям приходится переплачивать за кредит. К такому выводу пришли в Ассоциации российских банков и направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину , пишет «Коммерсант». Как отметили в АРБ, изменить условия кредита на более привлекательные за счет маткапитала не всегда удается, так как для этого необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства — долями в квартире наделяются и супруги, и ребенок. Органы опеки, зачастую, не выдают такое разрешение, поскольку формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире НСН заявила, что не видит оснований, по которым материнский капитал мешал бы снижению процентной ставки, как полагают в АРБ.

Правительству посоветовали расширить погашение кредитов маткапиталом «Я считаю, что это какая-то ерунда. Чем материнский капитал мешает банкам? Они, наоборот, прокручивают еще эти деньги», — выразила мнение депутат в беседе с агентством.

Как уточнили в АРБ, банк вынужден увеличить процентную ставку по сравнению с первоначальной сделкой, так как при отсутствии разрешения от органов опеки остается без обеспечения. В своем обращении к мэру Москвы Ассоциация просит у властей выработать единые критерии для органов опеки, по которым они могут рассматривать запросы заемщиков при рефинансировании ипотеки с использованным материнским капиталом. В столичной мэрии сообщили, что московской письмо от АРБ находится на рассмотрении в аппарате градоначальника, пишет Ura.ru.