Под солнцем и ветром. Обманутые пайщики из Перми уже месяц живут в палатке

Семья Ирины и Павла Турок несколько лет назад попыталась улучшить жилищные условия и приобрела квартиру в ЖК «Триумф» по договору паенакопления, вложив материнский капитал. Но в 2016 году стройка жилого комплекса остановилась. Семья Ирины, как и несколько сотен других обманутых дольщиков и пайщиков остались и без денег, и без жилья в новостройке. Из-за того, что договор, по которому семья купила квартиру, был паевой, а не долевой, то и на государственную поддержку они рассчитывать не могут. Кроме того, в середине июня семья Ирины Турок осталась без крыши над головой. Им пришлось продать квартиру, в которой они были прописаны с бабушкой.

О том, как семья выживает, оставшись без крыши над головой — в материале «АиФ-Прикамье».

Подарок на день Рождения — скважина

С июня Ирина с Павлом живут в палатке на участке, который был им выделен как многодетным для строительства дома. Они привезли на участок сруб и начали строить дом.

Ирина работает по сменному графику, поэтому иногда заниматься строительством дома приходится рано с утра, а иногда — поздно вечером.

На следующий день после нашей встречи у Ирины день рождения. Подарком для неё станет то, что будут рыть скважину. Для того, чтобы оплатить работы, семье пришлось копить несколько месяцев.

«Нанимать работников нет возможности, — говорит Ирина. — У нас времени нет, силы ещё есть».

Она показывает руки в ранах и мозолях от работы.

«Синяки уже сошли, — говорит она. — Когда собирали стены при помощи кран-борта, муж стоял наверху и принимал шестиметровые бревна, а я прицепляла их. Отсюда и синяки».

«Всё делаю для детей»

Сейчас самое главное — успеть сделать утепление в доме до осени.

«Если мы не закончим от и до: свет, канализация, вода, тепло, то нам не дадут прописку. А если не дадут прописку, то не сможем устроить детей в школу. Раньше они ходили в школу на Мильчакова, возить их отсюда туда будет очень проблематично».

Пока было холодно, дочери Ирины и Павла жили у бабушки. Это время семья перенесла с трудом.

«Они звонят, говорят: «Мы скучаем». Я сразу в слёзы, — рассказывает Ирина. — Я очень люблю своих детей, всё делаю для них».

Сейчас, когда установилась тёплая погода, семья воссоединилась. Все вместе живут в палатке под открытым небом. Места здесь очень ветреные, поэтому вокруг палатки пришлось установить небольшой забор, чтобы не дуло. Ограды вокруг участка нет, хотя, по словам Ирины, без него страшно: по территории посёлка ходят собаки, которые бесцеремонно заходят на их участок и пугают детей.

Еду приходится готовить в полевых условиях. Для этого приспособили купаву. В ней установили небольшую плитку, стол для готовки. Обеденный стол стоит неподалёку под открытым небом.

Люди помогают людям

В минувшие выходные на участок к семье приезжали незнакомые молодые люди, узнавшие о сложном положении, в которое попала семья. Они безвозмездно помогли сделать обрешетку, постелить на крышу металлочерепицу. А сегодня на строительство дома пришли коллеги Павла, случайно узнавшие о проблеме семьи. Ни Ирина, ни её муж не жаловались на судьбу и не просили помощи, неравнодушные пермяки сами начали её предлагать.

«Было приятно прямо до слёз, что есть такие люди, готовые помочь — признаётся Ирина. — Мы с мужем вдвоём уже без сил. До полуночи здесь работаем, часов в 7 утра встаём, снова начинаем строить. Град был, дождь — мы промокнем, а всё равно работаем, потому что выхода нет. На государство бесполезно надеяться. Законы для дольщиков выпускают, а для пайщиков — нет. Я сколько писем писала о том, что материнский капитал вносила! Получается, что у нас своровали материнский капитал. Почему это никак не защищается? Почему тех, кто обналичивает маткапитал, чтобы потратить на семью, садят в тюрьму, а тех, кто обманул нас — нет?».