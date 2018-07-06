Андрей Тарасенко поздравил семьи Приморья с Днем любви и верности

В Приморье в этом году 75 семей получат медали.

Праздник в честь Дня семьи, любви и верности прошел в пятницу, 6 июля, в социально-реабилитационном центре «Парус надежды». Глава региона Андрей Тарасенко вручил медали «За любовь и верность» двум приморским семьям и наградил победителей краевого конкурса «Семья года», сообщает пресс-служба администрации Приморского края

Медаль «За любовь и верность» учреждена в России в 2008 году и вручается семьям, прожившим вместе не менее 25 лет. Всего в Приморье в этом году в честь Дня семьи, любви и верности медали получат 75 семей.

Андрей Тарасенко поздравил всех, кто пришел на праздник. Глава края отметил, что семья — это самое важное в жизни каждого человека.

«Наши близкие — самое дорогое, что у нас есть. У нас в Приморье много счастливых семей, которые вместе воспитывают детей и внуков. Именно семья — это основа процветания и развития края», — подчеркнул глава Приморья.

Андрей Тарасенко вручил медаль «За любовь и верность» Анатолию и Светлане Силаевым, которые живут вместе уже 53 года, воспитали четверых детей. Также медаль получила семья Кремезных. Сергей и Светлана отметили 44-летнюю годовщину совместной жизни, вырастили двух сыновей и сейчас помогают воспитывать трех внуков.

Диплом за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» получила семья Донбаевых из поселка Дунай, где воспитываются пять детей.

В номинации «Семья — хранитель традиций» победителями стали Елисей и Ирина Елисеевы из Большого Камня, живущие вместе более 30 лет и воспитавшие семерых детей. Глава семьи — автор многих научных публикаций по педагогике, этнологии, истории и этнографии старообрядчества и казачества, участник научно-исследовательских проектов, четыре года входил в состав Общественной палаты Приморского края. Жена Ирина и все дети Елисеевых — творческие, активные люди, постоянные участники благотворительных, экологических, военно-патриотических акций, лауреаты творческих конкурсов.

Еще одна семья из Большого Камня — Игорь и Светлана Гулаковы — стала победителем в номинации «Молодая семья». Мастер спорта России по плаванию, чемпион мира и рекордсмен мира в категории мастер по плаванию-2015, неоднократный победитель и призер соревнований по плаванию Игорь Гулаков привел в этот вид спорта двух сыновей — восьмилетнего Платона и трехлетнего Филиппа. Мама Светлана — мастер спорта России по настольному теннису, призер международных соревнований, чемпионка Сибири и действующая чемпионка Дальнего Востока по настольному теннису 2018 года.

В номинации «Сельская семья» победили Игорь и Марина Санчило из села Каменушка. За 32 года совместной жизни они вырастили двоих детей, воспитывают внуков. Глава семьи — государственный инспектор Уссурийского заповедника, супруга — муниципальный служащий. Сын и дочь уже построили свои крепкие семьи.

После награждения Андрей Тарасенко пообщался с семьями за чаем, обсудили повседневные вопросы. Так, Игорь Гулаков рассказал, что оба их сына в Большом Камне ходят в отличный садик, в котором есть бассейн, и с самого детства занимаются плаванием. Глава Приморья отметил, что на развитие Большого Камня сегодня большие планы — в городе недавно сдали большой стадион, скоро приступят к строительству новой большой поликлиники.

«Врачей не хватает. И тренеров у нас в городе тоже недостаток, мало молодых специалистов», — заметил Игорь Гулаков.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что над кадровым вопросом в образовании, здравоохранении, спорте и культуре сегодня в Приморье активно работают, привлекают молодых специалистов в районы края.

«У вас, кстати, будем яхт-клуб восстанавливать, развивать парусный спорт, ведь живем у моря», — отметил руководитель Приморья, обратившись к жителю Большого Камня.