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В преддверии Дня семьи, любви и верности томские полицейские провели спортивный праздник
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В преддверии Дня семьи, любви и верности томские полицейские провели спортивный праздник 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках комплекса мероприятий, приуроченных к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, направленных на пропаганду семейных ценностей, а также в рамках Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол» томские полицейские организовали яркий спортивный праздник.
На территории одного из спортивных комплексов областного центра прошла встреча полицейских, членов их семей и ветеранов органов внутренних дел. Томские стражи порядка, среди которых победители и призеры соревнований по различным видам спорта, представители областного отделения «Динамо» подготовили для гостей обширную программу.
Открывая мероприятие, сотрудники органов внутренних дел поприветствовали присутствующих и рассказали об истории и традициях праздника — Дня семьи любви и верности, а также о важности регулярных занятий физической культурой и ведения здорового образа жизни.
В продолжение праздника полицейские и ветераны органов внутренних дел провели разминку с юными участниками мероприятия, а также встретились на футбольном поле в дружеском матче.
В завершение встречи участники поблагодарили полицейских за интересное мероприятие. Особенно рады празднику были маленькие томичи, для которых этот день стал одним из самых ярких и запоминающихся.
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