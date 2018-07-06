В Забайкальском линейном управлении продолжается акция, посвященная Дню семьи, любви и верности

Ежегодно, 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. В этом году решено приобщить этот семейный праздник к проведению Чемпионата мира FIFA 2018, и рассказать о спортивных семьях, члены которых служат в полиции.

В Забайкальской транспортной полиции проходит службу прапорщик полиции Денис Новиков

Денис длительное время увлекается футболом и является капитаном сборной Забайкальского линейного управления по футболу.

Увлечение Дениса поддерживает и его семья: старшая дочь Агата самый главный папин болельщик, она часто присутствует на тренировках, и никогда не пропускает матчи. Младшая 9-месячная Алена, не смотря на свой крохотный возраст, обожает наблюдать за тем как папа Денис умело передвигается по полю и чеканит мяч, особенно когда эти «футбольные трюки» сопровождаются комментариями мамы Ксюши.

Рассказывая о своей спортивной семье, Денис отметил, что семья — это самое важное в жизни человека. А чего хочет каждый человек? Любой из нас хотел бы, чтобы в его семье все были счастливы и здоровы. Не зря в народе говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Каждый выбирает для своей семьи свой путь. Наша семья Новиковых — выбрала спорт. Он сближает нашу семью, делает её ещё дружнее! Благодаря спорту мы становимся сильными, ловкими и здоровыми. Занимайтесь спортом, будьте активны, болейте за наших!

#футбольнаясемья #footballpolice