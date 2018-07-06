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Футбол — семейное хобби полицейской семьи из Читы
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Футбол — семейное хобби полицейской семьи из Читы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники забайкальской полиции присоединились к акции «Наша семья — наш футбол».
В эти дни вместе со всей страной полицейская семья Буренковых из Читы болеют за сборную России по футболу. Заместитель начальника отдела служебной подготовки Управления по работе с личным составом УМВД России по Забайкальскому краю Руслан Буренков и его двое сыновей не просто футбольные болельщики, а настоящие спортсмены. Все свободное время полицейский проводит на поле. Майор внутренней службы входит в состав сборной УМВД России по Забайкальскому краю и регулярно занимается на тренировках.
Сыновья Руслана — семилетний Максим и восьмилетний Миша тоже большие фанаты футбола. Вот уже несколько лет ребята занимаются в центре подготовки юных футболистов ФК «Чита» и участвуют в различных соревнованиях.
Прекрасная половина семьи Буренковых — Алёна является сотрудником отдела полиции «Северный» УМВД России по городу Чите. Все свое свободное время она старается проводить с семьей. На трибунах Алёна главный болельщик. Она поддерживает своих мужчин не только на различных турнирах, но и наблюдает за ними на тренировках и вместе радуется новым победам.
Футбол для семьи Буренковых это не просто спорт — это семейное хобби, которое их объединяет.
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