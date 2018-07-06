Ещё
«Ромашкин день» проведут в районе Лефортово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ромашкин день» проведут в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Мероприятие «Ромашкин день», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, состоится в библиотеке № 120 района Лефортово.
— В этот праздничный день в учреждении культуры откроется семейная мастерская, — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков. — Участники попробуют своими руками смастерить символ Дня семьи, любви и верности — ромашку.
Мероприятие, рассчитанное на жителей района в возрасте от шести лет, состоится 07 июля по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Начало — в 14.00. Вход свободный.
Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно с 2008 года, который был объявлен годом семьи, 08 июля.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Сергей Собянин встретился с жителями Текстильщиков БКЛ позволит сделать поездки на метро комфортнее для жителей Текстильщиков Территорию Люблинского рынка будут развивать с учетом пожеланий жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы49
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ545
Доллар может подорожать на шесть рублей143
Утопивший солдата на танке офицер попросился в Сирию179
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Армия
03:43
Началась «крупнейшая торговая война»
Экономика
00:32
Светящаяся изнутри лягушка ужаснула американцев
Происшествия Общество
01:06
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
Пожары
01:00
Балтийскому морю грозит катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество Азия
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение