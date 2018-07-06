«Ромашкин день» проведут в районе Лефортово

Мероприятие «Ромашкин день», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, состоится в библиотеке № 120 района Лефортово.

— В этот праздничный день в учреждении культуры откроется семейная мастерская, — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков . — Участники попробуют своими руками смастерить символ Дня семьи, любви и верности — ромашку.

Мероприятие, рассчитанное на жителей района в возрасте от шести лет, состоится 07 июля по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Начало — в 14.00. Вход свободный.