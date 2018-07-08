Сотрудники полиции в Московской области приняли участие во Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!»

В День семьи, любви и верности сотрудники полиции г. Озёры Московской области присоединились к спортивной акции «Наша семья, наш футбол!».

Государственный инспектор дорожного надзора направления дорожного надзора отдела ГИБДД старший лейтенант полиции Роман Сергеевич Гордеев несколько лет назад записал сына в спортивные секции хоккея и футбола. Теперь 9-летний Арсений, в составе футбольной команды, завоевывает первые места на различных турнирах.

Благодаря общему интересу к футболу семья Гордеевых старается следить за всеми спортивными новостями и не пропускать ни одного матча сборной России.