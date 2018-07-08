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Сотрудники полиции в Московской области приняли участие во Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!»
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Сотрудники полиции в Московской области приняли участие во Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В День семьи, любви и верности сотрудники полиции г. Озёры Московской области присоединились к спортивной акции «Наша семья, наш футбол!».
Государственный инспектор дорожного надзора направления дорожного надзора отдела ГИБДД старший лейтенант полиции Роман Сергеевич Гордеев несколько лет назад записал сына в спортивные секции хоккея и футбола. Теперь 9-летний Арсений, в составе футбольной команды, завоевывает первые места на различных турнирах.
Благодаря общему интересу к футболу семья Гордеевых старается следить за всеми спортивными новостями и не пропускать ни одного матча сборной России.
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