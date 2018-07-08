Праздничные программы в честь Дня семьи пройдут в 16 московских парках

Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России в воскресенье, бесплатные концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы пройдут в 16 столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Интересно провести время можно будет в „Сокольниках“, „Зарядье“, саду „Эрмитаж“, „Царицыне“, Бабушкинском и других парках. Гостей ждут бесплатные концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения. Мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00 и будут идти до 17:00», — говорится в сообщении. В саду имени Баумана гостей встретят аниматоры на ходулях и в костюмах мимов. Всем желающим они будут дарить главный символ праздника — ромашки. Кроме того, горожане смогут сфотографироваться напротив трех цветочных арок с ромашками, которые можно найти недалеко от входа в парк. Посетителей также ждет джазовый концерт и встреча с Туттой Ларсен и Ирэной Понарошку. Развлекательная программа в парке продлится с 12:00 до 16:00. В музее-заповеднике «Царицыно» с 14:00 до 21:00 состоится фестиваль «Московская семья». На большой сцене под открытым небом выступят известные музыканты и артисты, в их числе Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы «Самоцветы» и «Новые Самоцветы». После концерта всем супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, вручат медали «За любовь и верность». Также в этот день в парке в третий раз сыграют «Большую свадьбу». В музее-заповеднике в этот день проведут семь церемоний бракосочетания для столичных пар. Самые маленькие гости парка смогут посетить детский городок с сухим бассейном, поучаствовать в спортивных играх, конкурсах и мастер-классах. Праздничные концерты также организуют в парках «Фили», «Сокольники» и «Зарядье». А в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть танцевальные номера и инсценировки свадеб в костюмах разных исторических эпох. Полный список московских парков, где будут отмечать День семьи, можно посмотреть на официальном сайте мэра столицы.. Праздничные программы ко Дню семьи подготовили в 16 московских парках. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, бесплатные концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы запланированы в 16 столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Полный список московских парков, где будут отмечать День семьи, можно посмотреть на официальном сайте мэра столицы.. Мимы, ромашки и «Самоцветы»: где отметить День семьи, любви и верности. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. Различные мероприятия, посвященные этому празднику, запланированы в 16 столичных парках. Интересно провести время можно будет в «Сокольниках», «Зарядье», саду «Эрмитаж», «Царицыне», Бабушкинском и других парках. Мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00 и будут идти до 17:00. Они расскажут о том, как путешествовать с детьми. А для маленьких гостей в саду пройдет мастер-класс по росписи камней и деревянных поделок, которые затем превратят в сувенирные магниты. Их дети заберут с собой на память о празднике. Попасть на настоящее ледяное шоу можно в Перовском парке с 15:00 до 17:00. На нем покажут, как приготовить мороженое за несколько секунд без использования морозильной камеры — с помощью жидкого азота. Нетрадиционный способ приготовления лакомства безопасен для зрителей, кроме того, «азотное» мороженое можно есть. Также гостей парка приглашают принять участие в мастер-классе по рисованию и поучиться искусству создания «семейных» картин с помощью кисточек и акварели. На большой сцене под открытым небом выступят известные музыканты и артисты — в их числе Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы «Самоцветы» и «Новые Самоцветы». Самые маленькие гости парка смогут посетить детский городок с сухим бассейном или поучаствовать в спортивных играх, конкурсах и мастер-классах. В каких парках отпразднуют День семьи, любви и верности:— сад имени Баумана (12:00-16:00);— музей-усадьба «Кусково» (12:00-17:00);— парк Победы на Поклонной горе (12:00-18:00);— сад «Эрмитаж» (13:30-16:00);— парк «Кузьминки» (13:00-18:00);— парк «Фили» (13:00-20:00);— парк «Сокольники» (14:00-18:00);— музей-заповедник «Царицыно» (14:00-21:00);— парк «Красная Пресня» (14:30-18:00);— музей-усадьба «Коломенское» (15:00-17:00);— Перовский парк (15:00-17:00);— сквер в Олонецком проезде (15:00-16:30);— парк Олимпийской деревни (16:00-19:00);— Бабушкинский парк (18:00-19:30);— парк «Зарядье» (18:00-21:00);— усадьба Воронцово (20:00-22:00). День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии, покровителей брака. Муромского князя Давыда Юрьевича, в монашестве Петра, и его супругу Ефросинью (Февронию), живших, по некоторым данным, в XIII веке, почитают за их верность друг другу. День семьи, любви и верности — одна из самых популярных дат заключения браков у столичных молодоженов. В этом году приурочить свадьбу к празднику решили более тысячи пар. Кроме традиционного марша Мендельсона, ведущие брачных церемоний пожелают женихам и невестам сохранить взаимную любовь и верность, как легендарные муромские святые. Также в этот день город украсят поздравительные открытки с изображением святых Петра (муромского князя Давыда Юрьевича) и Февронии (жены князя Ефросиньи).. Праздничная программа 8 июля запланирована в 16 столичных парках. Мимы, ромашки и «Самоцветы»: где отметить День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии, покровителей брака. Также в этот день город украсят поздравительные открытки с изображением святых Петра (муромского князя Давыда Юрьевича) и Февронии (жены князя Ефросиньи). Источник: mos.ru

Это неполный текст новости