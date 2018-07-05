Глава департамента Минэкономразвития Живулин назначен замруководителя министерства 

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вадима Живулина заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале кабмина РФ.
"Назначить Живулина Вадима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, с ноября 2011 года Живулин занимал пост директора департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ.