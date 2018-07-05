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Глава департамента Минэкономразвития Живулин назначен замруководителя министерства
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Глава департамента Минэкономразвития Живулин назначен замруководителя министерства 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вадима Живулина заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале кабмина РФ.
"Назначить Живулина Вадима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, с ноября 2011 года Живулин занимал пост директора департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ.
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