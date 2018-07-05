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Подборку лучших книг о футболе представили на Велозаводской
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Подборку лучших книг о футболе представили на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, появилась подборка книг, посвященная самому популярному спорту в мире — футболу. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Если вы являетесь ценителем футбола, и для вас футбол это больше чем спорт, то эта подборка книг определенно для вас. Здесь собраны лучшие книги про футбол: автобиографии выдающихся российских и зарубежных футболистов, истории успеха клубов и выдающихся тренеров, — отметил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1.
(ап)
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