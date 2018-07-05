Подборку лучших книг о футболе представили на Велозаводской

В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, появилась подборка книг, посвященная самому популярному спорту в мире — футболу. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Если вы являетесь ценителем футбола, и для вас футбол это больше чем спорт, то эта подборка книг определенно для вас. Здесь собраны лучшие книги про футбол: автобиографии выдающихся российских и зарубежных футболистов, истории успеха клубов и выдающихся тренеров, — отметил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1.

(ап)