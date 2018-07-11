Вологжане поделятся опытом на Всероссийском форуме молодых семей 

Форум пройдет в Ярославской области до 14 июля. Вологду представит Клуб молодых семей «Счастливая семья». Организация примет участие в конкурсе социальных видеороликов «Молодая семья» и Всероссийском конкурсе молодежных проектов.
Напомним, в прошлом году «Счастливая семья» стал победителем конкурса деятельности клубов молодых семей, организованного Департаментом внутренней политики Вологодской области. В этом году деятельность клуба представят семьи Демидовых, Жемчужниковых и Смирновых.
На форуме будет организована образовательная программа: круглые столы, встречи с почетными гостями, тренинги по актуальным вопросам семейной и детской психологии. Участники также представят свои социально значимые инициативы, посвященные поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, популяризации семейных ценностей среди молодежи, развитию семейного наставничества. Лучшие социально значимые идеи получат грантовую поддержку.
Добавим, вместе с вологжанами на форуме встретятся семьи из 62 регионов России. Вологодскую область представляют 14 семей из Вологодского, Тотемского, Усть-Кубинского, Верховажского районов. Всего соберется более 400 участников, самому маленькому исполнилось два месяца.