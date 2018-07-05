В подмосковном Чехове сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Клину Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

В преддверии Дня семьи любви и верности полицейская семья из Биробиджана присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»