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В подмосковном Чехове сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол»
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В подмосковном Чехове сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 56 минут назад
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Чехов в преддверие Дня семьи, любви и верности присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол!». Цель акции — пропаганда семейных ценностей, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел. Члены семьи Ребровых считают, что воспитывать любовь к спорту и здоровому образу жизни нужно с раннего детства, поэтому свободное от работы время стараются проводить активно, отдавая предпочтение такому виду спорта, как футбол. Алексей Ребров, майор полиции ОГИБДД ОМВД России по г. о. Чехов, занимает должность инспектора по исполнению административного законодательства. Алексей занимается футболом всю свою жизнь, участвовал в чемпионатах по футболу Чеховского района. С детства Алексей обучал игре в футбол своего сына Сережу, сейчас ему 11 лет, уже 6 лет он занимается футболом. Юный спортсмен имеет 21 медаль, но особенно гордится статуэтками лучшего нападающего игрока. Отец и сын все свободное время проводят на городском стадионе, не упуская возможности потренироваться вместе. Алексей очень гордится своим сыном и надеется, что и в будущем футбол будет занимать особое место в их семье. Полицейский рассказал, что они болеют за нашу сборную и еще не пропустили еще ни одной игры чемпионата.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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