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В Клину Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»
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В Клину Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В преддверии празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности полицейские ОМВД России по г.о. Клин присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол».
Евгений и Лариса Дерюгины — оперуполномоченные уголовного розыска. «Движение — это жизнь» — девиз семьи Дерюгиных. Евгений и Лариса активно занимаются физкультурой, увлекаются туризмом и личным примером прививают своему сыну любовь к спорту. Их сыну Мише сейчас чуть больше четырех лет. Мальчик активно занимается в школе юного футболиста. И как знать, быть может, этот малыш, когда вырастет, станет известным футболистом, за которого будет болеть вся страна. Удачи и победы желает сборной России по футболу семья полицейских Дерюгиных из Клина.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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