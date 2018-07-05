В Клину Московской области полицейские присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

В преддверии празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности полицейские ОМВД России по г.о. Клин присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол».

Евгений и Лариса Дерюгины — оперуполномоченные уголовного розыска. «Движение — это жизнь» — девиз семьи Дерюгиных. Евгений и Лариса активно занимаются физкультурой, увлекаются туризмом и личным примером прививают своему сыну любовь к спорту. Их сыну Мише сейчас чуть больше четырех лет. Мальчик активно занимается в школе юного футболиста. И как знать, быть может, этот малыш, когда вырастет, станет известным футболистом, за которого будет болеть вся страна. Удачи и победы желает сборной России по футболу семья полицейских Дерюгиных из Клина.