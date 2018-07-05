Можно ли заменить денежными компенсациями участки для многодетных семей? 

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев признался, что в городе нет свободной земли, поэтому приостановили предоставление бесплатных участков многодетным семьям.
«Сейчас проблемы с наделами для больших семей остро стоят не только в Ставрополе, но и в других городах края, — говорит депутат Ставропольской краевой Думы, многодетный отец Виктор Надеин. — И хотя на федеральном уровне региональным властям разрешили принимать законы о замене земельных участков деньгами, у нас в крае эту возможность ни разу не обсуждали, поскольку на это может потребоваться немало средств, которых в казне нет. Но я против денежных компенсаций не только по этой причине. Не уверен, что все многодетные родители по назначению используют эти средства. Считаю, что муниципалитеты должны тщательнее мониторить ситуацию с участками в своих городах и сёлах. Наверняка возможности есть».