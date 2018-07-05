Выставка книг «Семья — любви великой царство» откроется на Родионовской

В честь Дня семьи, любви и верности 6 июля в библиотеке № 239 на Родионовской улице района Куркино откроется книжная выставка «Семья — любви великой царство».

— Выставка познакомит с книгами о роли семьи, о построении семейных отношений, о воспитании детей, — рассказали в ЦБС ЗАО.

Откроет мероприятие красивая легенда в сопровождении электронной

презентации и комментариев библиотекаря об истории необыкновенной

любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности,

Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный. (ск)