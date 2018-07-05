Ещё
Выставка книг «Семья — любви великой царство» откроется на Родионовской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе

Выставка книг «Семья — любви великой царство» откроется на Родионовской 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В честь Дня семьи, любви и верности 6 июля в библиотеке № 239 на Родионовской улице района Куркино откроется книжная выставка «Семья — любви великой царство».
— Выставка познакомит с книгами о роли семьи, о построении семейных отношений, о воспитании детей, — рассказали в ЦБС ЗАО.
Откроет мероприятие красивая легенда в сопровождении электронной
презентации и комментариев библиотекаря об истории необыкновенной
любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности,
Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
В Москве пройдет специализированная ярмарка вакансий Встреча с населением состоялась в Куркине «Природные мастерские» откроются на Родионовской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве112
Мужчина спас детей от медведя и погиб28
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления166
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе33
Оценены потери россиян от повышения НДС93
Видео
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:46
ЕС продлил санкции против России
В мире Европа
01:28
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
В мире Кавказ
00:24
Массовую драку омских подростков сняли на видео
Криминал Происшествия
04:30
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления
В мире Европа
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
01:40
«Люди-банкоматы»: сколько зарабатывают гастарбайтеры
Экономика Статьи
01:55
Порошенко решил возродить Чернобыль
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение