В честь Дня семьи, любви и верности 6 июля в библиотеке № 239 на Родионовской улице района Куркино откроется книжная выставка «Семья — любви великой царство».
— Выставка познакомит с книгами о роли семьи, о построении семейных отношений, о воспитании детей, — рассказали в ЦБС ЗАО.
Откроет мероприятие красивая легенда в сопровождении электронной
презентации и комментариев библиотекаря об истории необыкновенной
любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности,
Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный. (ск)