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Артисты Москонцерта выступят в Щукине
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Артисты Москонцерта выступят в Щукине 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №246 района Щукино 6 июля пройдет литературно-музыкальная программа «Семья — начало всех начал», на которой выступят артисты Москонцерта.
— Сотрудники библиотеки расскажут об истории Дня семьи, любви и верности. Также будут зачитаны отрывки из известных произведений о любви, об отношениях людей. Состоится литературная викторина «Сила любви» по известным литературным произведениям русских писателей — Толстого, Тургенева, Куприна, Пушкина и других, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Начало в 13.00, вход свободный. Адрес библиотеки №246: ул. Маршала Конева, д. 16. (ео)
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