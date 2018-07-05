Артисты Москонцерта выступят в Щукине

В библиотеке №246 района Щукино 6 июля пройдет литературно-музыкальная программа «Семья — начало всех начал», на которой выступят артисты Москонцерта.

— Сотрудники библиотеки расскажут об истории Дня семьи, любви и верности. Также будут зачитаны отрывки из известных произведений о любви, об отношениях людей. Состоится литературная викторина «Сила любви» по известным литературным произведениям русских писателей — Толстого, Тургенева, Куприна, Пушкина и других, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Начало в 13.00, вход свободный. Адрес библиотеки №246: ул. Маршала Конева, д. 16. (ео)