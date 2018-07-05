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В летней читальне на улице Степана Супруна провели спортивные состязания
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В летней читальне на улице Степана Супруна провели спортивные состязания 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В детской библиотеке № 32, которая расположена на улице Степана Супруна, подготовили для читателей большую спортивную программу. Гости приняли участие в эстафетах, играх и конкурсах в рамках работы летней читальни. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Захаренкова.
— Программа включала в себя подвижные и спортивные игры. Хорошая погода позволила провести мероприятие во дворе на спортивной площадке, — поделилась Захаренкова.
Напомним, что соревнования по настольному футболу, шашкам, шахматам, домино и другим играм проходят в библиотеке регулярно, принять в них участие может любой желающий.
Детская библиотека № 32 расположена по адресу ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 3. (мю)
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