В летней читальне на улице Степана Супруна провели спортивные состязания

В детской библиотеке № 32, которая расположена на улице Степана Супруна, подготовили для читателей большую спортивную программу. Гости приняли участие в эстафетах, играх и конкурсах в рамках работы летней читальни. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Захаренкова.

— Программа включала в себя подвижные и спортивные игры. Хорошая погода позволила провести мероприятие во дворе на спортивной площадке, — поделилась Захаренкова.

Напомним, что соревнования по настольному футболу, шашкам, шахматам, домино и другим играм проходят в библиотеке регулярно, принять в них участие может любой желающий.

Детская библиотека № 32 расположена по адресу ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 3. (мю)