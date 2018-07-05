Поздравительные открытки с ромашками появятся на билбордах Ленинградского проспекта 

На билбордах вдоль Ленинградского проспекта разместят открытки с изображением ромашек, а также покровителей семьи и брака князя Петра и его жены Февронии. Об этом сообщается на портале столичного правительства.
«Ко Дню семьи, любви и верности 8 июля городские улицы украсят более 600 поздравительных открыток», — сказано в сообщении.
Открытки также появятся на остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов Москвы. Цифровые открытки с ромашками и поздравлениями с Днем семьи, любви и верности также можно будет увидеть на медиафасадах здания Центрального телеграфа на Тверской улице и домов на Новом Арбате. (ео)