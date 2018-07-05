Будут ли возрождать библиотеки в Коми? 

Говорят, библиотеки будут возрождать. Есть ясность — какие?
«В этом году мы запустили проект «Новая библиотека Республики Коми». До конца года мы определим перечень библиотек, которые войдут в эту программу, — отвечает руководитель Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. — С начала следующего года мы планируем возрождать не менее трёх библиотек ежегодно. К примеру, на Корткерос выделим более 10 млн руб. В библиотеке появится новое оборудование, мебель, её оснастят техникой. И конечно, создадут современный дизайн. Библиотеки должны служить центром притяжения для жителей населённых пунктов. Кроме того, в этом году мы в два раза увеличиваем финансирование на комплектование библиотечных фондов. Так, 6 млн руб. пойдут на покупку новой литературы».