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В Хорошево-Мневниках расскажут об образовании семей у птиц и зверей
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В Хорошево-Мневниках расскажут об образовании семей у птиц и зверей 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На территории памятника природы «Серебряный бор» 6 июля проведут экскурсию «Семьи животных».
— Экскурсия «Семьи животных» пройдет по экологической тропе. Участники узнают много нового об особенностях образования семей у птиц и зверей, о том, как они друг с другом взаимодействуют. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от семи лет и старше, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Начало в 11.00, участие бесплатное. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (499) 199-01-10. (вт)
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