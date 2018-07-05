В Хорошево-Мневниках расскажут об образовании семей у птиц и зверей

На территории памятника природы «Серебряный бор» 6 июля проведут экскурсию «Семьи животных».

— Экскурсия «Семьи животных» пройдет по экологической тропе. Участники узнают много нового об особенностях образования семей у птиц и зверей, о том, как они друг с другом взаимодействуют. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от семи лет и старше, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Начало в 11.00, участие бесплатное. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (499) 199-01-10. (вт)