В библиотеку №192 поступила новая периодика

Несмотря на дальнейшее распространение интернета, «бумажная» пресса пока что не исчезла. И по-прежнему родным домом «бумажных» газет и журналов остаются библиотеки — в частности, бутовская библиотека №192.

На днях в библиотеку поступил новый яркий номер журнала «Маруся», предназначенный для девочек от 12 лет и старше.

Также пришёл свежий номер журнала «Наука и жизнь» . Напомним: первый номер «Науки и жизни» вышел аж в 1890 году!

Обо вех этих изданиях библиотека №192 сообщила на своей страничке «ВКонтакте».

Напоминаем адрес этой библиотеки: улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2.

Приходите!