В библиотеку №192 поступила новая периодика 

Несмотря на дальнейшее распространение интернета, «бумажная» пресса пока что не исчезла. И по-прежнему родным домом «бумажных» газет и журналов остаются библиотеки — в частности, бутовская библиотека №192.
На днях в библиотеку поступил новый яркий номер журнала «Маруся», предназначенный для девочек от 12 лет и старше.
Также пришёл свежий номер журнала «Наука и жизнь». Напомним: первый номер «Науки и жизни» вышел аж в 1890 году!
Как всегда своих читателей ждут подшивки газет «Спортивный экспресс», «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда» с самыми свежими номерами.
Обо вех этих изданиях библиотека №192 сообщила на своей страничке «ВКонтакте».
Напоминаем адрес этой библиотеки: улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2.
Приходите!