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Акция «Ромашковое поле» пройдет в библиотеках ЮАО
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Акция «Ромашковое поле» пройдет в библиотеках ЮАО 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Акция «Ромашковое поле» ко Дню семьи, любви и верности стартует в библиотеках южного округа 7 июля. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы ЮАО.
Жители южного округа поделятся светлыми семейными историями о любви и дружбе. Читатели и сотрудники библиотеки №160 также примут участие в акции.
‒ Мы уже обсуждаем, о чем расскажем нашим читателям. Кто-то вспомнил историю знакомства с супругом, кто-то ‒ забавные случаи с детьми или внуками, ‒ рассказала заместитель заведующей библиотекой №160 Юлия Бабичева, ‒ Своим заразительным примером мы хотим раскачать наших читателей, ведь часто бывает, что они хотят принять участие, но стесняются. Особенно интересно было бы почитать истории старшего поколения.
Для участия в акции достаточно прийти в библиотеку и получить лепесток с цитатой из литературного произведения, сфотографировать его и выложить в свою социальную сеть с хэштегами: #ЯчитаЮАО #ЦБСЮАО #БиблиотекиМосквы. Под фото нужно написать рассказ о любви, дружбе или отношениях в семье, и отметить местоположение библиотеки ‒ лучшие истории будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях библиотек Юга Москвы.
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