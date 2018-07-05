Акция «Ромашковое поле» пройдет в библиотеках ЮАО 

Акция «Ромашковое поле» ко Дню семьи, любви и верности стартует в библиотеках южного округа 7 июля. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы ЮАО.
Жители южного округа поделятся светлыми семейными историями о любви и дружбе. Читатели и сотрудники библиотеки №160 также примут участие в акции.
‒ Мы уже обсуждаем, о чем расскажем нашим читателям. Кто-то вспомнил историю знакомства с супругом, кто-то ‒ забавные случаи с детьми или внуками, ‒ рассказала заместитель заведующей библиотекой №160 Юлия Бабичева, ‒ Своим заразительным примером мы хотим раскачать наших читателей, ведь часто бывает, что они хотят принять участие, но стесняются. Особенно интересно было бы почитать истории старшего поколения.
Для участия в акции достаточно прийти в библиотеку и получить лепесток с цитатой из литературного произведения, сфотографировать его и выложить в свою социальную сеть с хэштегами: #ЯчитаЮАО #ЦБСЮАО #БиблиотекиМосквы. Под фото нужно написать рассказ о любви, дружбе или отношениях в семье, и отметить местоположение библиотеки ‒ лучшие истории будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях библиотек Юга Москвы.